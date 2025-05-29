Названы причины роста рубля к доллару

На рост рубля к доллару повлияли восстановление торгового баланса России в первой половине 2025 гола и оптимистичная геополитическая ситуация. Об этом в беседе с RT https://russian.rt.com/business/news/1485260-analitik-ukreplenie-rublya-perspektivy заявил руководитель отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Он отметил, что с начала 2025 года рубль подорожал к доллару, юаню и евро на 22%, 20% и 15% соответственно. По словам Соболева, ключевыми факторами этого стали восстановление торгового баланса РФ в первом полугодии и оптимистичный геополитический фон.

«К началу лета текущие позиции рубля остаются в силе. Доллар, евро и юань стремятся перейти в новые среднесрочные ценовые диапазоны колебания 75-85, 85-95 и 10-11,70 рубля соответственно», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за укрепления рубля заметно подешевели туры за границу и упали цены на технику.