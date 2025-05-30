США опасаются вводить новые санкции против России

Московский Комсомолец

Журнал Atlantic сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки обеспокоены глобальными последствиями введения новых антироссийских санкций.

США опасаются вводить новые санкции против России
© РИА Новости

Помимо прочего, они настороженно относятся к вторичным санкциям, которые могут существенно навредить их взаимоотношениям с партнерами.

«В настоящий момент в Вашингтоне обеспокоены мировым ростом цен на газ, который может произойти из-за введения женских мер. Некоторые в администрации Трампа также настороженно относятся и ко вторичным санкциям. Эти ограничения могут разозлить торговых партнёров США», - отметило издание.
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