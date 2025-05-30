США опасаются вводить новые санкции против России
Журнал Atlantic сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки обеспокоены глобальными последствиями введения новых антироссийских санкций.
Помимо прочего, они настороженно относятся к вторичным санкциям, которые могут существенно навредить их взаимоотношениям с партнерами.
«В настоящий момент в Вашингтоне обеспокоены мировым ростом цен на газ, который может произойти из-за введения женских мер. Некоторые в администрации Трампа также настороженно относятся и ко вторичным санкциям. Эти ограничения могут разозлить торговых партнёров США», - отметило издание.