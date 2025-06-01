Карты «Мир» планируют выпускать на Кубе

Кубинские власти прорабатывают вопрос о налаживании выпуска карт российской платежной системы «Мир» в местных банках.

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Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Сейчас ведется работа над тем, чтобы выпускать карты «Мир» в кубинских банках. Ответственные ведомства серьезно работают над продвижением данной инициативы», — отметил дипломат.

По его словам, не все банки Кубы будут выпускать карты российской платежной системы. Компетентные власти республики изучают, как лучше организовать этот процесс.

«Но это новая возможность, в реализации которой уже есть определенный прогресс», — констатировал посол.

В настоящее время на Кубе можно пользоваться картами «Мир» без каких-либо затруднений, заверил он. Система была успешно развернута в основных туристических и торговых центрах республики. Кроме того, продолжается работа по расширению сети приема карт этой платежной системы по всей стране.

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