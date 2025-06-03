Энергобезопасность стала ключевым приоритетом для ЕС

В текущий период энергетическая безопасность приобрела ключевое значение. Об этом заявила директор целевой группы энергетической платформы и международных отношений Генерального директората энергетики Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро в ходе 30-го Бакинского энергетического форума, передает News.ru.

Как уточнила Борреро, в этой ситуации важно взаимодействовать с проверенными партнерами, в том числе с Азербайджаном. По ее словам, международное сотрудничество становится важнейшим элементом достижения устойчивости.

«В этом контексте Азербайджан занимает особое место как надежный партнер, — отметила Борреро.

Она подчеркнула, что Европейский союз стремится к развитию своей промышленности и повышению доступности энергии для потребителей. Борреро также сообщила о тесном сотрудничестве ЕС с Баку в сфере поставок газа и использования возобновляемых источников энергии.

Ранее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что сейчас страна входит в новую фазу освоения природных газовых ресурсов. Он добавил, что Баку реализует пять крупных проектов в этой сфере.