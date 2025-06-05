Первые торги криптофьючерсами прошли на Мосбирже

На Московской бирже 4 июня стартовали торги фьючерсными контрактами на акции фонда iShares Bitcoin Trust ETF, стоимость которых привязана к стоимости биткоина. Общий объем сделок в первый день составил 423 млн рублей, количество сделок — почти 8,6 тысячи, пишет «Коммерсантъ». Инструмент является расчетным, срок исполнения — 19 сентября 2025 года.

Участники рынка считают начало торгов довольно успешным. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов отметил, что для инструмента, который торгуется первый день, это весьма неплохие цифры. Начальник управления торговых операций «ВТБ мои инвестиции» Сергей Селютин назвал итоги первого дня «прощупыванием инструмента». Новый фьючерс может быть востребован для управляющих компаний, которые запускают фонды с экспозицией на криптовалюты, считает заместитель гендиректора по брокерскому обслуживанию БК «Регион» Максим Ромодин. В новом инструменте Московской биржи инвесторов привлекает отсутствие инфраструктурных рисков. Персональный брокер банка «Синара» Артем Рассказов заявил, что, учитывая расчетный характер фьючерса и отсутствие поставки самой криптовалюты при погашении контракта, управление инструментом становится проще.

Однако ограничить спрос может отсутствие непосредственной привязки стоимости инструмента к криптовалюте. Директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян предположил, что поскольку фьючерс выпущен на ETF BlackRock, и его корреляция с биткоином далеко не 100%, интерес будет меньше.

IShares Bitcoin Trust ETF находится под управлением инвесткомпании BlackRock и является одним из крупнейших BTC-ETF с чистыми активами в размере $70 млрд. На балансе фонда находится более 660 тысяч биткоинов.

Возможность создавать финансовые инструменты, привязанные к стоимости криптовалют, участники рынка получили на прошлой неделе, когда Банк России опубликовал информационное письмо. Такие инструменты доступны только квалифицированным инвесторам и не должны предусматривать поставку виртуальных валют.