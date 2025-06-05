ЦБ резко поднял курс доллара

Руководство Центробанка (ЦБ) резко подняло официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 6 июня, составят примерно 79,13 рубля. Для сравнения, в четверг курс доллара находился на уровне в 78,5 рубля. Таким образом, ЦБ поднял официальный курс мировой резервной валюты на 63 копейки.

Котировки евро продемонстрировали схожую динамика, увеличившись на 1,35 рубля. Официальный курс европейской валюты подняли до 90,66 рубля. Котировки юаня, в свою очередь, повысили на 15 копеек — с 10,87 до 11,02 рубля.

Несмотря на сохранение курса доллара в районе 78-80 рублей, ряд экспертов сходится во мнении, что подобное соотношение в валютной паре продержится недолго. Уже к концу декабря, согласно ожиданиям первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, котировки американской валюты вплотную приблизятся к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, полагает, что пробить психологическую отметку удастся к началу осени. Этому поспособствует снижение цен на основные категории экспортной продукции РФ, в том числе нефть.