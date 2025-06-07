Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада

Турция в апреле увеличила экспорт шоколада в Россию до рекордных значений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.

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Во втором месяце весны Турция в денежном выражении поставила в Россию шоколада и других изделий на $5,6 млн. Это стало максимальной суммой за все время торговли между странами. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, в месячном — на 9%.

Всего за первые четыре месяца 2025 года экспорт турецкого шоколада в Россию достиг $19,4 млн — это в два раза больше, чем год назад. За весь прошлый год объемы поставок составили $41,5 млн.

Россия в апреле также закупила у Турции конфеты без алкоголя, с начинкой и без нее, шоколад без начинок, готовые изделия из шоколада, а также какао-порошок.

До этого сообщалось, что в апреле магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший «вирусным» дубайский шоколад на сумму $7,84 млн.