Рубль войдёт в спираль девальвации: что будет с курсом доллара

Сам факт начала процесса ослабления рубля может выступить основой для старта его девальвации, которая будет развиваться по спирали. Такое развитие событий в разговоре с газетой «Аргументы и факты» не исключил финансовый аналитик Артём Звездин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, как только участники рынка поймут, что на валютном рынке произошёл слом устойчивого и долгосрочного тренда укрепления рубля, игроки начнут поддерживать данный процесс уже своими собственными действиями, в частности, закупаясь иностранной валютой.

Такая ситуация приведёт к тому, что оценка денежной единицы РФ будет падать со всё большим ускорением. В конечном итоге, как полагает специалист, доллар может отыграть свои позиции и вернуться к уровню 90 в паре с рублём.

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Согласно прогнозу трейдера, вероятнее всего, рубль сможет сохранить свой нынешний крепкий курс ещё в течение месяца. Затем — в июле, августе, может начаться та самая спиральная девальвация, которая завершится к сентябрю-октябрю.

При этом, эксперт подчеркнул, что российские власти знают об этих рисках и поэтому они будет делать всё, чтобы избежать реализации сценария резкого обесценивания рубля. По этой причине, в частности, не стоит ждать стремительного понижения ключевой ставки Центробанком.