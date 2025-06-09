Назван способный обвалить рубль фактор

Первое за почти три года снижение ключевой ставки с рекордных 21 до 20 процентов не окажет существенного влияния на позиции рубля по отношению к доллару. Такое мнение высказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, его слова приводит газета «Ведомости».

Переход рубля к устойчивому ослаблению в обозримом будущем маловероятен, считает эксперт. Однако дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики руководством Центробанка (ЦБ) может значительно пошатнуть позиции российской валюты по отношению к американской, полагает Потавин.

Если совет директоров регулятора решит снизить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов на июльском заседании и даст четкий сигнал о продолжении взятого курса на следующих, курс доллара может подняться до 90-93 рублей. При таком раскладе спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке увеличится, что способно в конечном счете обвалить котировки российской валюты. Это произойдет, как только выгода от вложений в доллар приблизится к доходности по рублевым инструментам. Снижение ключевой ставки до 19 процентов и ниже будет этому способствовать, резюмировал Потавин.

Набиуллина: Высокая ставка замедлила инфляцию и укрепила рубль

Впрочем, в самом ЦБ пока не видят предпосылок для более резкого ослабления ДКП в обозримой перспективе. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что на июньском заседании совет директоров рассматривал только два возможных сценария — снижение ставки не ниже 20 процентов и ее сохранение на уровне в 21 процент. Переходить к более существенному снижению в настоящее время мешает высокое инфляционное давление на российскую экономику, заключили в регуляторе.