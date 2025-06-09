Стал известен состав спикеров ПМЭФ-2025

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) опубликовали состав спикеров мероприятия.

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В числе участников деловой программы глава Минфина России Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт, а также министры и ответственные лица Венгрии, Алжира, Катара, Бахрейна, Бразилии.

Также в форуме примут участие министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов, посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев и другие.

Заявлены и основные треки деловой программы: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

В рамках мероприятия состоится несколько деловых форумов — ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также форум МСП, форум креативных индустрий, форум «Деловой двадцатки» и другие.

ПМЭФ-2025 пройдёт с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее была опубликована его расширенная деловая программа.