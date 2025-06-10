В Казахстане начали тестировать "криптокарты"

В Казахстане начали реализовывать проект "криптокарт", которые позволяют платить с привязкой к кошелькам в лицензированных криптобиржах Международного финансового центра "Астана" (МФЦА, специальной зоны для привлечения инвестиций). Это дает возможность интегрировать оборот цифровых активов в платежную инфраструктуру страны. Нужно ли это в России, рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

Как отмечают в Центробанке Казахстана, механизм "криптокарты" предполагает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент платежа или перевода с моментальным зачислением их стоимости на "криптокарту" (стандартную карту, привязанную к банковскому счету клиента).

Фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после реализации криптоактивов, объясняют в пресс-службе. Моментальность расчетов обеспечена за счет интеграции банка и криптобиржи МФЦА. К пилотному проекту уже подключились пять банков. Через "криптокарты" люди смогут переводить деньги и оплачивать любые товары и услуги по всей стране, а не только в периметре центра "Астана".

"Это логичное продолжение курса на цифровизацию и привлечение инвестиций в сферу Web3. Страна уже легализовала определенные виды криптовалютных операций - в рамках МФЦА работают регулируемые криптобиржи и можно обменивать цифровые активы на фиат (традиционные деньги. - Прим. "РГ")", - указывает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Как отмечает эксперт в сфере IT Алексей Карпунин, движение будет направлено в сторону прозрачности и управляемости оборота криптовалют. Государство, по его мнению, не допустит неконтролируемых потоков: все расчеты в цифровых активах будут отслеживаться и регулироваться в рамках утвержденной модели.

Россия пока сохраняет более сдержанную позицию: оборот криптовалют для оплаты запрещен законом, но развивается рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). По словам эксперта, недавний запуск несколькими компаниями ЦФА с привязкой к биткоину - интересный прецедент, показывающий растущий интерес к связке традиционной финансовой системы и криптоинструментов без легализации самих криптовалют.

Как отмечают в Банке России, финансовые организации теперь могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты и активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.

"Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют, - добавили в ЦБ. - Мы по-прежнему не рекомендуем финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. Предложение по запуску экспериментального режима, где сделки с криптовалютами смогут совершать только отдельные категории инвесторов, находится на согласовании в правительстве".

Казахстан, помимо "криптокарт", хочет запустить и построить "криптогород" - новаторскую тестовую зону, где криптовалютой можно оплачивать товары и услуги. Идея таких городов, по словам Астафьева, развивается и в других странах, например в Сальвадоре и ОАЭ.

"Для государства это способ контролируемо интегрировать криптотехнологии, создать инфраструктуру, привлекать инвестиции и стартапы, - говорит эксперт. - Если расчеты в криптовалютах разрешены официально, они, как правило, отслеживаются через зарегистрированные платформы и кошельки, что минимизирует анонимность и позволяет контролировать риски".

Криптогород - это своего рода "песочница", в рамках которой будут отрабатываться механизмы регулирования и контроля цифровых активов. К 2026 году планируется завершить разработку нормативной базы, которая будет действовать именно в пределах этой зоны. Полученный опыт может адаптироваться на национальном уровне, говорит Карпунин.

"То, что идею создания CryptoCity озвучил лично президент Казахстана, уже говорит о серьезности намерений", - считает руководитель проекта Cryptodesk Александр Шамарин.

Он отмечает, что с технической точки зрения у Казахстана есть зачатки нужной экосистемы: легализованные обменники, регулятор в лице МФЦА и поддержка Binance - дальше все упрется не в технологии, а в способность государства не мешать развитию рынка.

По мнению эксперта, в России есть ресурсная база и гигантский опыт, но развитие затормаживается из-за отсутствия единого регулирования.

"У нас возможностей даже больше, чем у Казахстана. Вопрос в решимости. Я уверен, что в России точно найдутся компетенции, чтобы подобную инициативу превратить в живую, работающую модель", - добавил Александр Шамарин.

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Эльвира Набиуллина, председатель Банка России:

"В целом отношение к криптовалютам у нас несильно изменилось: мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюте на российском рынке".