Банк России предупредил об опасности криптообменников

Центробанк предупредил россиян об опасности криптообменников и онлайн-казино. В рамках схемы, при которой их организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан «человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками», говорится в сообщении регулятора.

В качестве примера в Банке России привели ситуацию, при которой гражданин, пытаясь купить в интернете криптовалюту, оказывается участником сделки с продавцами, связанными с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Вероятность этого в ЦБ обосновали указанием на то, что «такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой».

В случае же с нелегальными онлайн-казино россияне при выводе средств на карту могут оказаться в ситуации, когда его данные передаются покупателям наркотиков и деньги присылают уже они, в результате чего люди неумышленно становятся фактическим участниками противозаконных сделок.

Все это чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам вплоть до непосредственного вовлечения в преступную деятельность, резюмировали в ЦБ, призвав не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок.

В Банке России последовательно выступают против покупки и продажи криптовалюты в стране обычными инвесторами в том числе из-за ее волатильности. По словам и.о. директора департамента финансовых технологий Центробанка Станислава Коропа, в современных условиях, связанных в том числе с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея об анонимности криптовалюты, которая считалась одной из базовых ее характеристик, теряет свою актуальность и становится иллюзией.