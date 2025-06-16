В Кремле признали исчерпание модели роста экономики России

В последние годы модель экономического роста в России себя исчерпала. Для дальнейшего развития необходимо сделать шаг вверх, а не просто двигаться дальше, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

В беседе с журналистами издания Орешкин отметил, что на грядущем Петербургском международном экономическом форуме основное внимание будет уделено вопросам структурных преобразований в экономике России. По его словам, в последние годы можно наблюдать активный экономический рост. Как уточнил Орешкин, Россия вышла на первое место среди экономик Европы и заняла четвертую строчку в мировом рейтинге, если оценивать по паритету покупательской способности.

По словам заместителя главы администрации, этот скачок в значительной мере стал возможным благодаря тому, что был задействован ранее неиспользуемый потенциал экономики. В первую очередь, это касается кадрового и производственного потенциала. Однако данная модель роста себя исчерпала, считает Орешкин.

«Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», — подчеркнул он.

По мнению Орешкина, одним из ключевых технологических направлений, которые преобразуют экономику, является развитие платформ. Он отметил, что увеличение числа рабочих мест в последние годы во многом обусловлено активным внедрением платформ в различные отрасли экономики.

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