Текущие параметры бюджетной системы России не предполагают резкого укрепления национальной валюты. Об этом заявила РИА Новости профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, предельный уровень курса доллара, который российский бюджет способен выдержать без серьёзных последствий, находится примерно в районе 75 рублей. Если же национальная валюта укрепится ещё сильнее, то негативные последствия уже не удастся избежать, отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что в таком случае российский бюджет неизбежно столкнётся с серьёзными трудностями. Длительное пребывание курса доллара ниже указанного уровня может привести к значительным финансовым потерям, которые проявятся в виде дефицита бюджета и роста инфляции.

Возврат курса доллара в диапазон 30–40 рублей, что многие россияне считают благоприятным сценарием, по мнению Капустиной, может обернуться для страны катастрофическими последствиями. Такой сценарий потребует от руководства страны введения экстренных и нестандартных мер, способных повлиять на жизнь каждого гражданина.

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При этом специалист отметила, что вероятность падения курса доллара до 30–40 рублей в настоящее время считается очень низкой. В первую очередь это связано с уже произошедшими структурными изменениями в российской экономике.

Также Капустина предупредила, что слишком сильный курс рубля по отношению к доллару действительно представляет собой реальную угрозу для экономической стабильности страны. На ближайший период оптимальным уровнем валюты она назвала примерно 100 рублей за доллар.