На ПМЭФ представили инсталляцию об эволюции Земли

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили инсталляцию "Террабайт", показывающую структуру подземных пластов и эволюцию Земли с помощью цифровых технологий изучения недр, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

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Как отметил начальник департамента коммуникаций "Газпром нефти" Александр Дыбаль, компания добывает больше половины нефти и газа с использованием цифровых двойников месторождений.

"Эти технологии дают возможность постоянно дополнять огромные объемы данных, которые постепенно создают целостный цифровой мир недр. Мы поставили перед собой стратегическую цель стать первой цифровой нефтяной компанией и наш арт-проект "Террабайт" является манифестом этой амбиции", - сказал он.

Авторы проекта отметили, что наиболее сложной задачей было визуализировать геологические пласты и процессы на глубине нескольких километров.