Сбер видит цифровую трансформацию схем с фальшивыми документами

Сбер фиксирует цифровую трансформацию традиционных схем мошенничества с использованием поддельных документов. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы наблюдаем цифровую трансформацию традиционных схем мошенничества с использованием поддельных документов. Например, технологии активно применяются для имущественных афер - преимущественно для фальсификации договоров купли-продажи и нотариальных доверенностей, паспортов. В 2025 году мошенники уже пытались совершить имущественные аферы на сумму порядка 335 млн рублей, и мы их остановили", - рассказал он.

Кузнецов отметил, что в банке внедрен мониторинг мошеннических кредитных заявок как от физических, так и юридических лиц, подаваемых с использованием поддельных документов. В 2024 году таким образом было заблокировано более 3 тыс. мошеннических операций на сумму 1,6 млрд рублей, а с начала 2025 года заблокировано уже более 7 тыс. мошеннических операций на сумму порядка 740 млн рублей.