В России предупредили о голоде вслед за Лукашенко

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предупредил, что в России может наступить дефицит мяса. Заявление сделано на фоне слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если не исправить ситуацию с падежом скота, то стране грозит голод.

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Как пояснил Юшин в интервью порталу News.ru, через пять-шесть лет на мировом рынке сложится тяжелая ситуация и если в России не будет развиваться собственное производство говядины, то может наступить дефицит.

По словам эксперта, цены на говядину будут повышаться из-за роста населения, стагнации в крупнейших странах-производителям, роста мировой экономики.

Он подчеркнул, что если не обеспечить рынок собственным мясом, то не только придется покупать его по высокой цене, но еще и стоять в очереди, чтобы хоть "чего-нибудь отгрузили".

Он также привел данные о том, что сейчас примерно 40% от всего объема поставляемой говядины из других стран приходится на Белоруссию. Пока снижения поставок говядины не было. А вот поставок свинины в последние годы не было и сейчас России поставляет в два раза больше, чем Белоруссия поставляла России десять лет назад.

Эксперт объяснил, что это может быть свяано с такими болезнями животных, как африканскя чума, с которой бороться очень тяжело.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству заявил, что если падеж скота продолжится, "мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего".