В мире начали терять интерес к российскому углю

С начала лета цены и спрос на российский коксующийся (металлургический) уголь снижаются на всех направлениях, хотя частично поставки все еще остаются рентабельными. Об этом со ссылкой на обзор Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Спрос в Индии, который является одним из ключевых рынков для российских поставщиков, слабеет, а в Европе потребители сокращают закупки по срочным соглашениям. Россия не поставляет кокс в этот регион из-за санкций, но сталкивается с ростом конкуренции в период, когда другие поставщики пытаются реализовать избыточные объемы топлива.

За неделю к 13 июня коксующийся уголь из России в зависимости от порта и региона подешевел на 0,6-5 процента, до 117,4-190,4 доллара за тонну.

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов не исключил, что рынок уже достиг локального ценового дна. Однако начальник аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский напомнил, что дождливый сезон в Индии традиционно приводит к падению спроса на стальную продукцию, а значит, рассчитывать на увеличение поставок кокса не приходится. Такая ситуация сохранится до середины сентября.

В мае прирост экспорта металлургического угля для России обеспечила именно Индия. Китай, Индонезия и Вьетнам закупки сократили, а Южная Корея не купила ни одной партии.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указал, что сложная ситуация на мировом рынке стали не позволяет надеяться на скорый рост спроса. Производители сокращают выпуск и даже останавливают предприятия.

Накануне, 19 июня, гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сказал, что часть металлургических производств может остановиться и в России. Под угрозой предприятия, у которых «не очень хорошо с себестоимостью».

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин отметил, что стоимость коксующегося угля из России среднего ценового сегмента в портах Дальнего Востока падает восемь месяцев подряд. По сути, привлекательным остается экспорт только для дорогих марок, которым не грозит существенный дисконт из-за санкций.