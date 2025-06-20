Путин: миру нужна новая модель развития
Миру нужна принципиально новая модель развития, основанная не на обслуживании интересов «золотого миллиарда». Об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил Владимир Путин, передает ТАСС.
Он отметил, что мир сейчас находится в процессе трансформации, но по-прежнему остается основан на обслуживании интересов «золотого миллиарда».
«Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый "золотой миллиард" выкачивает ресурсы из остальных государств и интересах узкого круг так называемых элит», — сказал Путин.
По его словам, новая модель развития должна фокусироваться на потребностях граждан, быть свободной от политических манипуляций и учитывать национальные интересы государств.
«Задача не в том, чтобы модернизировать старые механизмы эпохи глобализации. Они себя во много изжили или даже дискредитировали», — добавил президент РФ.
Путин подчеркнул, что глобальные вызовы невозможно решить в одиночку, они требуют глобального ответа. По его мнению, в решении таких вопросов помогут только совместные действия в рамках таких организаций, как БРИКС.