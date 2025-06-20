Путин раскритиковал приватизацию в РФ в 90-е

Во время приватизации в России в 1990-е было много несправедливости, но еще худшим решением было бы начать все забирать. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в те времена «за один рубль приватизировали то, что могло стоить миллионы».

«В ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости. И с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать», — сказал Путин.

По его мнению, лучшим вариантом сейчас станет выработка нормативной базы по срокам давности всех событий подобного рода и закрытие этой темы раз и навсегда на всю оставшуюся жизнь.