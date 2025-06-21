ДНР подписала на ПМЭФ соглашений на 53 млрд рублей

Донецкая Народная Республика в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила 20 соглашений общей суммой почти в 53 млрд рублей, заявил глава региона Денис Пушилин.

"Подписано 20 соглашений. Это и строительство нового жилья, и дополнительная помощь академии футбольного клуба "Шахтер", <...> и разработка гранитных карьеров. В общем, было над чем поработать. Привлечено в рамках форума порядка 53 млрд рублей, которые пойдут, конечно же, на строительство, на создание рабочих мест, да и в целом на возрождение Донбасса", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.