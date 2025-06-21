Визуальный код России обсудили на сессии ПМЭФ-2025

Сессия «Настоящее и будущее визуального кода России: для людей, бизнеса и государства» состоялась 21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2025.

Одним из спикеров на сессии выступила глава совета при Национальном центре «Россия» по формированию нового российского стиля Елена Ямпольская.

Она отметила, что визуальный код — это не просто красивая картинка, а совокупность смыслов, ориентиров, язык, на котором гооврит страна.

«На Выставке «Россия» и затем в Национальном центре «Россия» мы сделали первый шаг к формированию этого языка. Это не только про стиль — это про суть», — сказала она.

Кроме того, участие в сессии приняли генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, директор по развитию городской среды АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов и другие спикеры. Все они сошлись во мнении, что визуальные коммуникации становятся стратегическим ресурсом.

«Это не только про красоту, но и про смысл, доступность и эмоциональную близость. Язык образов влияет на идентичность, формирует узнаваемый образ России как внутри страны, так и за её пределами...» — говорится на сайте НЦ «Россия».

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 состоялась сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога НЦ «Россия».