Сечин: цивилизация находится на переломном этапе

Наша цивилизация находится на переломном этапе, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на ПМЭФ.

«Мировая энергетика стоит перед масштабной трансформацией, происходит изменение модели потребления энергии. На этом фоне перед каждой страной остро встает вопрос необходимости обеспечения энергобезопасности», — заявил Сечин.

По его словам, инвестиции, направленные на развитие альтернативных источников энергии, не принесли ощутимого результата.

Говоря о мировой энергетике, Сечин отметил, что эта область находится на этапе формирования нового облика. В своем докладе Сечин рассказал назвал основные факторы, влияющие на изменение этого облика, среди которых необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит бюджета и другие.

Он добавил, что на производство энергии и рост потребления влияет цифровая революция с применением ИИ. По его словам, электроэнергетике предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии и развивающихся странах.

Сечин предположил, что в 2025 году инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо.

«За последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам МЭА, выработка электроэнергии должна удвоиться», — отметил Сечин.

Также глава «Роснефти» отметил, что КНР является уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы.

«По моим оценкам, Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы», — сказал он.

Говоря о синтетической нефти, Сечин подчеркнул, что «Роснефть» завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса и планирует внедрение производства синтетического топлива (GTL) в проекте на Таймыре.

Одной из основных движущих сил новой технологической революции Сечин назвал энергетический сектор. Он отметил, что цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда.

Что касается «зеленого» перехода, Сечин заявил, что сторонники концепции «чистого нуля» ведут человечество к энергетическому регрессу. Он напомнил, что всякий раз, когда человечество переходило на новый вид топлива, повышалась эффективность энергосистемы и расширялись ее возможности.

Сечин упомянул, что затруднительное положение развитых стран из-за госдолга США находит отражение в оценке их кредитоспособности.