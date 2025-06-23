В России решили увеличить площадь посевов

Площадь под посевы пшеницы в России увеличат. Об этом со ссылкой на заявления представителей отрасли и Минсельхоз РФ сообщает РИА Новости

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С учетом уничтоженных озимых площадь посевных под пшеницу нарастят до 27 миллионов гектаров. По данным аналитического центра «Русагротранс», при росте урожайности с этих объемов могут собрать от 85 до 90 миллионов тонн зерна. Так, за счет интенсивного развития производство пшеницы может вернуться к уровню 2023 года — 93 миллиона тонн и более.

«Россия останется безусловным лидером по экспорту пшеницы как в текущем сезоне, так и в последующих. Наша страна удерживает позиции за счет оптимального соотношения поставляемой пшеницы по цене и качеству. Объемы экспорта составляют порядка 40-50 миллионов тонн в год, что кратно больше, чем у конкурентов», — добавил руководитель организации Игорь Павенский.

Как отметил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, учитывая влияние заморозков, прогноз валового сбора зерновых повысили до 130 миллионов тонн, из которых пшеницы — 90 миллионов. Однако погода может внести коррективы в эти оценки.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме заверил, что посевная кампания в России идет опережающими темпами, а все пострадавшие от возвратных заморозков посевы в стране уже пересеяны. Всего под зерновые, включая озимые, запланировано порядка 48 миллионов гектаров, отмечал он.