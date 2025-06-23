Цены на нефть упали

Августовский фьючерс на нефть сорта Brent потерял более 5 процентов стоимости за последние сутки, опустившись до 76,45 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Накануне он поднимался выше 81 доллара за баррель на фоне неожиданного удара США по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане и ожиданий трейдеров, что Исламская Республика в ответ решится перекрыть Ормузский пролив.

Сентябрьский фьючерс на Brent падал до 75 долларов за баррель. Августовский фьючерс WTI снижался до 73,2 доллара, а сентябрьский — до 71,5 доллара.

Парламент Ирана призвал перекрыть Ормузский пролив, на который приходится 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). Решение еще должен одобрить Совет безопасности, и если оно будет принято, то нефтяной рынок испытает шок. По оценкам аналитиков, даже прекращение поставок на несколько дней может поднять стоимость сырья на мировых рынках в полтора-два раза.

Вместе с тем другие эксперты указывают, что для Ирана такое решение будет означать прекращение собственных поставок нефти, и пойти на него он вряд ли осмелится до тех пор, пока в состоянии заниматься экспортом сырья. Поскольку удары Израиля и США пока не касались объектов нефтяной инфраструктуры, то Тегеран перекрытием пролива может сделать хуже себе.