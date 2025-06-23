Названы последствия закрытия Ормузского пролива

Иранское решение о блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива, может вызвать серьезные последствия для мировой экономики. Особенно сильно пострадают страны Европейского союза и США, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.

В воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари заявил, что Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.

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По словам Хазанова, блокировка Ормузского пролива приведет к «улету мировых цен за 200 долларов за баррель, вызвав дальше по цепочке шоковую реакцию во всей мировой экономике».

«Подорожание черного золота приведет к резкому спаду и затем остановке грузовых перевозок везде, где только можно. В результате прекратятся поставки самой различной продукции, начиная от продовольствия и заканчивая строительными материалами, после чего будут вставать промышленные предприятия», - подчеркнул собеседник.

Одновременно возникнут перебои с поставками продуктов питания, цены на них поднимутся и у магазинов вырастут длинные очереди, заявил Хазанов.