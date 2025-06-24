Эксперты высказались о возможности дефолта в США

Госдолг Америки достиг нового максимума, показатель превысил отметку в $37 трлн. Вместе с тем доллар пока еще является мировой валютой, а экономика США — крупнейшей в мире, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

В классическом понимании банкротство государства представляется маловероятным, поскольку экономика США по-прежнему остается одной из самых стабильных в мире, считает Сергей Потапов, старший аналитик «БКС Мир инвестиций». Более того, это крупнейшая экономика в мире: в 2024 году ее ВВП превысил 29 триллионов долларов, что в полтора раза больше, чем у ближайшего конкурента — Китая, отметил собеседник.

Увеличение задолженности является индикатором долгосрочных финансовых проблем, но не указывает на дефицит ресурсов. Инвесторы продолжают активно приобретать государственные облигации США, и спрос на них остается стабильным. По мнению Потапова, проблема заключается не в нехватке финансирования, а в законодательных ограничениях на рост заимствований.

По мнению Эльмиры Асяевой, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, вероятность дефолта в США все же невелика. Как уточнила она, американский доллар по-прежнему является основной резервной валютой в мире, что обеспечивает стабильный спрос на государственные облигации США. Инвесторы не боятся падения курса, как это было в прошлом, подчеркнула собеседница.

Кроме того, в истории США уже были случаи, когда конгресс находил компромиссное решение для повышения потолка долга в критические моменты. Однако существуют долгосрочные риски, считает специалист. По ее словам, растущий государственный долг делает экономику США уязвимой к внешним шокам. Иностранные инвесторы могут начать продавать государственные облигации США, что приведет к их обесцениванию, добавила эксперт.