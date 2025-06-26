Крупнейший экспортер кофе резко сократил поставки

По итогам мая 2025 года суммарные объемы поставок кофейных зерен из Бразилии на мировой рынок сократились на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщается на сайте Совета экспортеров кофе латиноамериканской страны (Cecafe).

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За последний месяц весны местным плантаторам удалось отправить на экспорт только 2,963 миллиона мешков по 60 килограммов. Достигнутый результат оказался на 33,3 процента меньше, чем год назад. Тем не менее, выручка бразильских экспортеров за отчетный период увеличилась на 21,1 процента и достигла отметки в 1,243 миллиарда долларов, уточнили в организации.

В целом за первые пять месяцев этого года Бразилия, являющая крупнейшим в мире поставщиком кофейных зерен, отправила на экспорт 16,8 миллиона 60-килограммовых мешков. В годовом выражении показатель просел на 4 миллиона. Однако с учетом высоких биржевых цен на кофе им удалось поднять свою выручку в 1,4 раза, до 6,5 миллиарда долларов, заключили в отраслевой ассоциации.

Мировой рынок кофе только начал постепенно восстанавливаться после прошлогоднего кризиса, вызванного неблагоприятными погодными условиями в крупнейших странах-поставщиках кофе. Обильные осадки в Бразилии и Вьетнаме в середине июня привели к пересмотру прогноза по урожаю в этих странах. На этом фоне мировые цены на кофе стали падать. В ходе торгов в среду, 25 июня, биржевая стоимость арабики в моменте снизилась до минимальных с конца прошлого года 6864 долларов за тонну, а более бюджетный сорт (робуста) подешевел до 3634 долларов, что оказалось самым низким значением с мая 2024-го.

Несмотря на это, некоторые эксперты предупреждают, что до полноценного восстановления глобального рынка еще далеко. Главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли полагает, что возвращение к прежней стоимости популярного напитка займет годы — слишком серьезным оказался ущерб от затяжных засух в ключевых странах-поставщиках.