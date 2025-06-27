В Минпромторге рассказали о судьбе параллельного импорта

Решения по сокращению перечня товаров параллельного импорта будут приниматься исходя из насыщения рынка отечественными продуктами или аналогами из дружественных стран.

Сейчас речи о запрете такого механизма нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга России.

"Для обеспечения российских предприятий необходимыми материалами, комплектующими и изделиями применяется механизм параллельного импорта. Решения по сокращению перечня будут приниматься исходя из насыщения рынка такой продукцией отечественного производителя или из дружественных стран. При этом подчеркиваем, что Минпромторг России предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год, поэтому речи о его запрете не идет", - сказали в министерстве.

В Минпромторге отметили, что решения об исключении или добавлении продукции в перечень параллельного импорта принимаются на основе анализа рыночной ситуации. Так, в области вычислительной техники в этом году было принято решение по исключению из списка ноутбуков и персональных компьютеров HP и Fujitsu.

"В настоящее время решение по исключению серверного оборудования из перечня параллельного импорта изучается", - добавили в министерстве.

Ранее глава "Аквариуса" Алексей Калинин в интервью РБК заявил, что лучшей мерой поддержки российских производителей электроники был бы запрет параллельного импорта для тех сегментов оборудования, которое производится в России, - например, серверов.