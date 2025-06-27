«Сами сдохнут»: Путин прокомментировал прогнозы о будущем экономики РФ

Президент России Владимир Путин, комментируя негативные западные прогнозы о будущем экономики РФ, заявил, что они «сами скоро сдохнут». Его слова приводит РИА Новости.

Путин задался вопросом о том, что происходит в странах Запада, если они «все время хоронят Россию».

«Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — добавил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

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Президент РФ напомнил, что в 2023 году рост экономики страны составил 4,1%, а в 2024 году — 4,3%. По его словам, в текущем году эти показатели буду «намного скромнее», но только из-за «борьбы с инфляцией».

Ранее эксперты Стокгольмского института переходной экономики заявили, что, пока Москва продолжает СВО, с каждым месяцем растет риск краха экономики РФ. Также, по их мнению, ситуацию ухудшают санкции.