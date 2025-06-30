Спрогнозирован курс доллара на неделю

Рубль завершил прошлую неделю ослаблением против мировых валют. Внебиржевой курс доллара за неделю снизился на 43 копейки, до 78,93 ₽. Официальный курс доллара, рассчитываемый ЦБ, снизился на 3 копейки, до 78,47 ₽.

В понедельник, 30 июня 2025 года, завершится налоговый период, что может привести к небольшому ослаблению российской валюты.

«Но для развития устойчивого девальвационного тренда пока оснований нет — импорт ослаблен высокими ставками и охлаждением потребительского спроса, экспорт же пока относительно стабилен. Реальные ставки в экономике остаются высокими, и жёсткий курс ДКП Банка России продолжит среднесрочно оказывать поддержку нацвалюте», — рассказал «Коммерсанту» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Он ожидает, что доллар будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 78–80 ₽.