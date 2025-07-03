Эксперт предрек рост цен на газ в России

При прекращении поисков природного ресурса в стране его хватит ещё на 70-80 лет.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился проректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Александр Лобусев.

«Безусловно, мы расходуем эти запасы, но они у нас достаточно велики. Вот даже сейчас, если геологи прекратят любые поиски, разведку, то сейчас хватит не менее чем на 70-80 лет того газа, который есть в стране. Другое дело, что газ становится не таким дешёвым, к чему мы привыкли. Георазведка, добыча, транспорт газа — всё это дорожает, и подача его потребителям, естественно, дорожает».

Ранее политолог Константин Симонов счёл «неправильным» способ решения проблем газовой отрасли за счёт тарифов. В России необходимо установить «объяснимые» цены на топливо. При этом его стоимость должна быть ниже, чем в странах-импортёрах.