Кадровый дефицит назван одной из главных проблем современности

Кадровый дефицит является одной из ключевых проблем современности. Об этом в беседе с «Известиями» заявила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Как уточнила собеседница, по ряду причин, в том числе из-за сложной демографической ситуации, структурных изменений в экономике, инфляции и роста номинальной заработной платы, экономике требуется все больше трудовых ресурсов для развития. Особенно остро ощущается нехватка кадров в сфере образования и здравоохранения, сельском хозяйстве и производстве. Также растет потребность в курьерах, о чем свидетельствуют высокие зарплаты в этой сфере, отметила эксперт.

По словам Ушкац, в каждой области кадровый дефицит свой и определяется множеством факторов. В настоящее время наблюдаеся значительный рост спроса на сотрудников в промышленности, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий и финансах, подчеркнула она. Важно осознавать, что в условиях нехватки кадров может произойти перераспределение специалистов из разных областей на и без того несбалансированном рынке труда. Это может привести к снижению качества жизни из-за разницы между реальной и номинальной заработной платой, а также к психологическому давлению на население, которое и так испытывает дискомфорт, указала специалист.

По ее мнению, преодолеть дефицит кадров можно, работая с молодым поколением. Уже сегодня колледжи активно взаимодействуют со школьниками, объясняя важность каждой профессии и перспективы карьерного роста.