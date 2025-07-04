Общий объем финансовых активов стран БРИКС достиг $60 трлн

Это более 50% от мирового уровня активов Объем финансовых активов стран БРИКС в общей сложности достиг $60 трлн. Это свыше 50% от мирового уровня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Рио-де-Жанейро в рамках саммита БРИКС проходит пленарное заседание "Стимулирование развития: содействие инновациям, сотрудничеству и позитивным изменениям благодаря многостороннему банку развития стран Глобального Юга".

Антон Силуанов отметил, что банк расширяет свою географию. Он поприветствовал новые страны-члены объединения: Алжир, Узбекистан и Колумбию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединится к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро по видеосвязи.