Экономист дал прогноз по ключевой ставке

Банк России на июльском заседании снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, заявил экономист Александр Кузнецов радио Sputnik.

Эксперт пришел к такому выводу на основании данных макростатистики.

«Если исходить исключительно из цифр макростатистики, то скорее всего ЦБ снизит ставку на 1%. Если данных показателей будет недостаточно и регулятор увидит скрытые риски в экономике, то оставит ее на прежнем уровне. Хотя мы все и уже давно хотим вернуться к нормальному положению вещей, а не быть свидетелями стагфляционного процесса в нашей стране», — считает экономист.

Он напомнил, что размер ставки не имеет мгновенного эффекта, а проявляется лишь в ближайшем будущем.

На последнем заседании совета директоров 6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20 процентов годовых. Следующее заседании пройдет 25 июля. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что ЦБ снизит ставку на 0,5 процентных пункта.