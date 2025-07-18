Эксперты рассказали, что будет с рублем в августе

Российская валюта может потерять позиции, сообщает ИА DEITA.RU.

Курс рубля к доллару в августе 2025 года может ослабнуть как минимум до 80 рублей. К этому есть ряд естественных причин.

К такому выводу приходят прошенные ТАСС эксперты. Они отмечают, что причинами будущего ослабления могут стать вероятное снижение ключевой ставки, восстановление импорта, сокращение объемов экспортной выручки из-за снижения цен на нефть в последние месяцы, а также санкционные эффекты.

Крепкое положение рубля на сегодняшний день объясняется объемами продажи валюты Минфином и ЦБ РФ вкупе с продажами валюты экспортерами, а также с невысоким спросом на валюту у населения РФ.

Спрос на валюту остается ослабленным из-за действия высоких процентных ставок. Импорт по-прежнему ими подавлен, как и потребительский спрос. Однако в целом глобальных перемен не ожидается.

Так, в Freedom finance global ожидают во второй половине июля курс доллара в рамках 77-80 рублей, евро - в коридоре 89-93,5 рубля, юаня - в коридоре 10,7-11,3 рубля.