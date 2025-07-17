В Совфеде призвали поднять налоги, чтобы спасти бюджет РФ

Российским властям необходимо искать дополнительные доходы для федерального бюджета и оптимизировать его расходы. Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов на заседании во время обсуждения исполнения бюджета 2024 года.

По мнению сенатора, следует учитывать более пессимистичные оценки экономических показателей и снижение нефтегазовых доходов. В таких условиях следует срочно прибегнуть к бюджетной консолидации, задействовав все имеющиеся ресурсы по повышению доходной базы. В частности, он указал на высокий уровень теневой занятости и проблему серых зарплат. Кроме того, у Артамонова вызывает недоумение «стойкое нежелание заниматься вопросами приватизации».

«А это всё - наши резервы пополнения бюджета», — сказал сенатор.

Парламентарий добавил, что в России следует рассмотреть вопрос сокращения неэффективных налоговых льгот. По мнению Артамонова, их объем постоянно увеличивается и составляет уже около трети всех расходов федерального бюджета.

Артамонов предложил передвинуть на несколько лет исполнение средств зарезервированных национальных проектов, которые не расходуются в связи с неготовностью отдельных мероприятий и по другим причинам. Кроме того, следует оценить эффективность выделения субсидий, а сами механизмы господдержки должны стать более точечными, компактными и прогнозируемыми.

«Более продуманно надо подходить и к реализации концессионных соглашений. Их применение в прошлом году при строительстве социальных объектов привело к существенному удорожанию этих объектов, а зачастую и к затягиванию сроков строительства», — сказал сенатор.

Парламентарий добавил, что в прошлом году у многих регионов возникла необходимость обращаться к федеральным властям по поводу выделения средств даже на выплату зарплат. По этой причине следует увеличивать дотации как на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, так и на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в целом.