Россиянам могут разрешить инвестиции в криптовалюты

Минфин и Центробанк прорабатывают параметры экспериментального правового режима (ЭПР) по допуску квалифицированных инвесторов в работу с цифровыми валютами. Об этом исполняющий обязанности директора финансовых технологий ЦБ Станислав Короп сообщил 17 июля на круглом столе в Совете Федерации.

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Несмотря на принятие в 2024 году законов, фактически легализовавших в России майнинг, риски от использования криптовалют остаются актуальными, считает Короп. Децентрализованная валюта, по его словам, является высоковолатильной, а, значит, опасной для массового инвестирования.

Как средство расчетов и платежей цифровые валюты запрещены, напомнил представитель ЦБ.

«Мы продолжаем считать эту норму справедливой и обязательной к исполнению», — добавил он.

В России действует эксперимент, допускающий использование криптовалют для целей внешнеэкономической деятельности как средство расчетов. В настоящее время Минфин и ЦБ согласовывают параметры нового ЭПР по инвестированию в криптовалюты «для ограниченного круга инвесторов», сообщил Короп.

Чтобы не проиграть мировую гонку за крипторынок, России нужно действовать быстрее, отметил первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, США в этом вопросе перешли в серьезное наступление, поэтому ждать появления ЭПР до конца 2025 года — слишком долго.

Как вложиться в криптовалюту на российском рынке