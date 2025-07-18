Эксперты: потолок цен на российскую нефть не работает

Эксперты: потолок цен на нефть не работает
Потолок цен на российскую нефть не работает, что подтверждается спокойной реакцией рынка на новые ограничения, заявили эксперты Института Гайдара, опрошенные ТАСС.
Послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Санкции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки" и НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель.
"Работоспособность потолка нефтяных цен давно критикуется многочисленными экспертами, фактически этот механизм почти не работает. Запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти, также видится не слишком большой проблемой", - сказал научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.
По его словам, нефть и нефтепродукты - это относительно легко перенаправляемые товары, которые найдут своего покупателя, хотя для этого, возможно, придется предоставить незначительную скидку, и перенаправление займет некоторое время.
"Достаточно сдержанная реакция рынка - рост биржевых котировок на 1-1,5% - показывает, что трейдеры пока не ожидают значительных проблем с предложением на рынке", - добавил Кузнецов.
Эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева отметила, что ценовой потолок понижен существенно, но вопрос относительно эффективности такой меры сохраняется.
"Статистика торговли с ключевыми потребителями российской нефти - Китаем и Индией - показывает, что ограничения не соблюдались в 2023-2024 годах. Тем более, что сейчас пониженный потолок цен вводится только на уровне ЕС и еще не поддержан США. Также ЕС собирается вводить вторичные санкции в отношении поставщиков нефтепродуктов, которые используют в переработке российскую нефть. Здесь опять же есть сомнения в возможностях отслеживания и имплементации такой меры", - подчеркнула Пономарева.