Латник: США не дадут ЕС отсрочки по пошлинам

США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенных пошлин. Об это заявил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News.

«Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины», - заявил он.

Латник подчеркнул, что несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, Брюссель и другие торговые партнеры США все еще могут вести переговоры с администрацией США.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп требует установить пошлины на импорт товаров из Евросоюза на уровне не менее 15-20%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».