Греция продолжит перевозить нефть РФ, несмотря на санкции

Греческий флот продолжит перевозить российскую нефть, несмотря на новый пакет санкций Евросоюза против РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, греческие судоходные компании, не находящиеся под ограничениями, продолжат перевозить «столько российской нефти, сколько потребуется». Источники отметили, что хоть это будет сложнее, такие сделки остаются «выполнимыми».

«Пока трейдеры будут покупать нефть по этой цене, ситуация не сильно изменится, мы будем соблюдать новый ценовой лимит», — сказал один из собеседников Reuters в греческой судоходной компании.

Согласно информации агентства, на долю Греции приходится до 20% общего объема торговли.

Ранее ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти.