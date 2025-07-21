Трамп введет тарифы в 100% против покупателей нефти из России

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил о планах президента США Дональда Трампа ввести тарифы в 100% против стран, покупающих российскую нефть.

"Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия - эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процетные тарифы против всех этих стран", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Грэма, этим странам придется выбирать между американской экономикой и Россией.