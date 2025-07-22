Финансист Силаев спрогнозировал курс доллара в августе

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев спрогнозировал курс доллара в августе.

Как он отметил в беседе с агентством «Прайм», в августе курс доллара не поднимется выше 80 рублей.

По его словам, крепкий рубль в последнем месяце лета обеспечат продажи валюты для уплаты налогов со стороны компаний-экспортёров.

«Всю силу рубля обеспечивает объём валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот «навес» и даёт российской валюте такое мощное преимущество», — сказал Силаев.

Он отметил, что доллар будет в среднем находиться в коридоре 78—79 рублей.

Ранее начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев спрогнозировал динамику курса рубля на ближайший месяц.