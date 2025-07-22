Стоимость криптовалюты Solana превысила $200

Стоимость криптовалюты Solana выросла на 5% за сутки, превысив $200 впервые с февраля.

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Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coinglass.

Solana поднялась до $200 на фоне общего снижения: Bitcoin потерял 1,5%, Ethereum — 4%, Dogecoin — 3,5%. Общая капитализация крипторынка сократилась на 1%, до $3,91 трлн.

Торговые объёмы Solana за сутки достигли $32 млрд. Монета остаётся на пятом месте по капитализации с $106 млрд. С начала июля Solana прибавила 40%.

Ранее эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский рассказал, что биткоин может пробить отметку в $140 тыс.