Европейский союз и США ведут напряженные переговоры по заключению нового торгового соглашения. Однако до истечения ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом, остается всего девять дней, а соглашение все еще не достигнуто, сообщает Wall Street Journal.

В материале говорится, что стороны все еще не могут достичь компромисса. Основной фактор, препятствующий достижению соглашения, — непрекращающиеся требования со стороны США, пишут авторы.

Подчеркивается, что даже в случае успешного завершения переговоров американская сторона планирует ввести дополнительные пошлины в размере 25% на автомобили, 100% на фармацевтическую продукцию и установить базовую ставку в 15% на все товары из Европейского союза. Эти меры особенно негативно скажутся на экономике Германии, которая является крупнейшим поставщиком автомобилей в Европе.

В то же время ЕС не желает вступать в конфликт с США, поскольку это ключевой торговый партнер. Однако сейчас рассматривается и наиболее радикальный сценарий развития событий. По информации от Bloomberg, Евросоюз может впервые в своей истории задействовать инструмент защиты от экономического давления, который позволяет оперативно реагировать на действия других стран.

Если и это не поможет, ЕС может пойти еще дальше и начать отстранять американские компании от участия в конкурсах на поставки. Под угрозой могут оказаться даже такие гиганты в сфере информационных технологий, как Apple и Meta* (признана в России экстремистской и запрещена).

*Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена