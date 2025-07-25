ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 18%

Банк РФ на сегодняшнем заседании принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18% годовых.

В обосновании этого решения отмечается, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

ЦБ РФ подтвердил планы соблюдения политики для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», говорится в заявлении.

Кроме того, согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году.