Правительство утвердило программу помощи угольным компаниям России

Правительство России утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли. Об этом кабмин сообщил в Telegram.

Уточняется, что угольщикам продлят сроки уплаты страховых взносов и налога на добычу полезных ископаемых до 30 ноября включительно. Перечень компаний, которым будут доступны данные меры поддержки, сформирует Министерство энергетики РФ, позднее его предоставят в Федеральную налоговую службу (ФНС).

«Кроме того, до 30 ноября к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства», — объяснили в Правительстве РФ.

Ранее сообщалось, что завершающуюся 1 декабря 2025 года отсрочку по налогам и страховым взносам для представителей угольной отрасли могут продлить. Такое решение может быть принято, если ситуация в проблемной отрасли не станет улучшаться в обозримой перспективе.