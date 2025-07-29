Казахстан и США наращивают темпы сотрудничества

В Костанайской области начинается геологоразведка участка «Акбулак» с запасами неодима, диспрозия и тербия (349 тыс. т). Проект реализует СП с 75-процентной долей США. Успех станет частью казахстанской стратегии по созданию цепочки руда–магнит–технология, пишет «Независимая газета».

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить площадь геологических исследований до 2,2 млн кв. км к 2026 году. Казахстан рассчитывает, что добыча редких металлов будет приносить 7,1% ВВП к 2029 году.

Американский инвестор Cove Capital разрабатывает месторождения «Северный Катпар» и «Верхние Кайракты» с запасами вольфрама более 410 тыс. т, планируя вложить 1,1 млрд долл. В Восточно-Казахстанской области исследуется месторождение «Гремячинское».

Министр промышленности Канат Шарлапаев заявил, что поисковые работы ведутся на 12 участках. Недавно открытое месторождение «Жаны Казахстан» (700 г на тонну руды) может сделать Казахстан третьим по запасам редкоземов после Китая и Бразилии.

Генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток–Запад» Дмитрий Орлов отметил, что без переработки металлов их добыча бесполезна. Он также поднял экологические вопросы и усомнился в способности Центральной Азии потеснить Китай, который обладает полным циклом переработки.

Орлов подчеркнул, что Казахстан обладает наибольшим потенциалом добычи редкоземельных металлов, и для него важно создать полный цикл производства. Борьба за контроль над этими ресурсами усиливается, включая участие ЕС, США, Канады, Южной Кореи и Британии.