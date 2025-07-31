Трамп резко высказался о России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «нет дела» до экономических связей между Индией и Россией и они могут «вместе погубить свои мертвые экономики». Об этом пишет РИА Новости.

По словам Трампа, его не волнует то, что происходит в отношениях Индии и России.

«Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», - написал американский лидер в Truth Social.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии. Он объяснил это решение высокими тарифами со стороны Нью-Дели, сослался на торговые барьеры, а также на сотрудничество властей страны с Москвой в сфере энергетики и вооружений.

Также глава Белого дома предупредил, что введет против России и ее партнеров жесткие санкции в том случае, если Москва не подпишет с Киевом соглашение о прекращении огня. Изначально Трамп заявил, что у России есть 50 дней на согласование этой сделки. Однако позднее сократил срок своего ультиматума до 10 дней.