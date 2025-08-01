Прогноз курса доллара: ждать ли девальвации в августе?

Традиционно август оценивается как тяжелый месяц для национальной валюты, в большинстве случаев рубль слабеет относительно доллара.

«Так, за последние 26 лет в 20 случаях, а это почти 77%, рубль терял свои позиции. При этом, учитывая текущие макроэкономические факторы, август текущего года не станет исключением. Ранее мы отмечали, что начало цикла снижения ключевой ставки является важным фактором, который будет снижать привлекательность рублевых активов. Учитывая, что цикл снижения ключевой ставки продолжается и на последнем заседании ставка вновь была снижена на 2%, мы полагаем, что привлекательность рублевых активов также будет планомерно уменьшаться, что в среднесрочной перспективе, как правило, ведет к ослаблению курса национальной валюты», - рассказал «Свободной Прессе» генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Отдельно эксперт отметил, что текущий уровень в 18%, судя по статистике ЦБ, по-прежнему стимулирует сберегательную активность. Так, на 1 июля 2025 года объем притока средств на депозиты населения составил 60,26 трлн рублей, увеличившись за месяц на 860 млрд рублей, или на 1,45%. Именно поэтому более активная потеря интереса к рублю, ведущая к его ослаблению, будет наблюдаться позднее, когда ставки по депозитам снизятся ниже 12–13%.

«Здесь особо стоит обратить внимание на отложенный лаг действия этого инструмента. Мы полагаем, что после начала цикла снижения ключевой ставки 06.06.25 г. фундаментальных долгосрочных укреплений рубля быть не должно, что не исключает спекулятивные действия. Однако, как и все факторы в макроэкономике, оценивать влияние стоит по истечении 3–6 месяцев после фиксации события. Другими словами, положительное влияние факта снижения ключевой ставки будет наблюдаться ближе к сентябрю-октябрю текущего года. Учитывая изложенные факторы, мы не ждем резкой девальвации рубля в августе текущего года, более вероятным будет планомерное ослабление к уровню 85 рублей за доллар. При сохранении текущих темпов снижения ключевой ставки к концу года мы ожидаем курс на уровне 94–95 рублей за доллар», - сделал он прогноз.

Ранее сообщалось, что медленные изменения в сторону диверсификации по валютам точно можно ожидать в течение 10−15 лет, но пока реальных альтернатив доллару нет.